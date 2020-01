PETS Saiba o que fazer para viajar com seu animal de estimação Veterinário explica quais documentos devem acompanhar o pet no trajeto

1 JAN 2020 - 12h:00 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Se você quer ter a companhia de seu cão ou gato durante a viagem de férias, é necessário checar alguns aspectos para garantir o conforto e bem-estar do animal durante o passeio. De acordo com o médico veterinário Naelton de Oliveira Alves, para isso, é preciso se programar com antecedência.

Uma das exigências para levar o animal junto na viagem, é garantir que a vacinação esteja em dia.

