Saiba por que defensivos químicos são utilizados nas lavouras

No dia 11 de janeiro celebra-se o controle da poluição por agrotóxicos. Os produtos são utilizados para prevenir ou exterminar pragas e doenças das culturas agrícolas e divide opiniões quando o assunto é risco ou dano causado pelo mau uso.

Para debater sobre a utilização dos defensores agrícolas, a Rádio CBN Campo Grande conversou com o engenheiro ambiental e colunista, Fernando Garayo, e com o assessor técnico do Sistema Famasul, Guilheme D'ávila.

Confira: