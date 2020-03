SERVIÇO Saiba quais são os direitos do consumidor nas compras realizadas pela internet Consumidor tem direito a ressarcimento em caso de cancelamento, segundo superint

18 MAR 2020 - 12h:47 Por Ingrid Rocha/CBN

Um levantamento realizado pelo NZN Inteligence em 2019, mostrou que 74 % dos brasileiros que tem acesso à internet preferem fazer a compra online do que ir até uma loja física. Na hora de comprar algum produto pela internet, o consumidor precisa ficar atento a algumas informações, segundo o membro da IEEE e professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Marcos Simplicio.

Após pandemia do coronavírus declarada pela OMS, alguns países tomaram algumas medidas. A Europa decidiu fechar as fronteiras por 30 dias. O Brasil já tem mais de 300 casos da Covid-19, de acordo com as secretarias estaduais de saúde. Nesta quarta-feira (18), foi publicado um decreto no Diário Oficial da União, que determina o fechamento por 15 dias da fronteira do Brasil com a Venezuela. Mas como ficam os consumidores que compraram passagens ou contrataram algum tipo de serviço para os locais com alta incidência da doença? Em entrevista à CBN Campo Grande o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, explicou quais são os direitos do consumidor. Confira a reportagem: