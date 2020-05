NOVO CORONAVÍRUS Saiba quais são as recomendações para pacientes com leucemia Hematologista, dr. Paulo Henrique Soares, explicou quais tratamentos são indicados neste momento

7 MAI 2020 - 12h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Os pacientes com leucemia estão no grupo de risco do novo coronavírus. Segundo o hematologista, dr. Paulo Henrique Soares, as recomendações para esses pacientes são as mesmas das outras pessoas do grupo de risco. O médico ainda destacou quais tratamentos são mais indicados neste momento. Ouça os detalhes: