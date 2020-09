SAÚDE Saiba quais os tratamentos para traumas e lesões no joelho Especialista explica se há necessidade de realizar cirurgias e quais os casos mais comuns

17 SET 2020 - 13h:25 Por Thais Cintra/ CBN

Sentir dor na maioria das vezes é sinônimo de que algo que não está funcionando bem em nosso corpo. Lesões causadas pelo excesso de sobrecarga nos exercícios físicos e atividades de musculação são mais frequentes do que se imagina. Segundo o cirurgião de joelho e especialista em trauma, dr. Roberto Cisneros, as lesões do menisco que é a estrutura localizada dentro do joelho, são bastante decorrentes e podem ser resolvidas sem a necessidade de cirurgia.

Em entrevista à Radio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (17), o médico revelou que 80% de pacientes que praticam esportes e foram atendidos com lesões no joelho, não tiveram acompanhamento ou instrução correta nos treinos e em muitos casos, a cirurgia não é a única opção.

Segundo Cisneros, todo organismo tem tratamento, seja nos casos resolutivos ou paliativos. Em pessoas de mais idade as dores e lesões ocorrem por um desgaste na cartilagem, às vezes por um esforço mais acentuado. No caso de atletas, muitos usam corticoides injetáveis que ao longo do tempo acabam degenerando os tendões e daí a necessidade de se fazer cirurgia. Ainda de acordo com o médico, nos Estados Unidos são realizadas cerca de 600 mil cirurgias de joelho por ano. Confira: