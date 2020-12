CBN CONSUMO Saindo por até R$ 85 na Capital, gás de cozinha custa R$33,89 para revendedoras Petrobras anunciou reajuste de 5,5% nesta quinta-feira (3). No ano, alta já é de 21,9%

3 DEZ 2020 - 15h:25 Por Marcus Moura/CBN

Alô cozinheiros e cozinheiras de plantão, o preço do gás de cozinha vai subir 5,5% a partir desta quinta-feira (03), segundo anunciado pela Petrobras. Saindo por até R$ 85 na Capital, o combustível é vendido pela estatal a R$ 33,89 para as distribuidoras.

Segundo análise da Reuters, o gás de cozinha ficou 21,9% mais caro em 2020. A Petrobras afirma que a alta é fruto de uma série de fatores. “Ao longo do ano, refletindo as reduções e as variações do mercado internacional, a Petrobras reduziu os preços de venda do GLP às companhias distribuidoras, chegando a uma variação acumulada de -21,4% em maio (-5,96 R$/ botijão de 13 kg). Da mesma forma, os preços acompanharam a recuperação do mercado internacional, também sendo influenciados pelo câmbio”, disse em nota.

O aumento de 21,9% no ano equivale a R$ 6,08 por botijão. Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) revelam que entre os dias 22 e 28 de novembro, o preço médio do gás de cozinha em Campo Grande era de R$ 72,39. Entretanto, é possível encontrar nas revendedoras o produto entre R$ 65 e R$ 85 (botijão 13kg).