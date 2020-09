ECONOMIA Salário dos servidores estaduais está disponível para saque Folha salarial do funcionalismo público soma R$ 398 milhões, de acordo com a SAD

2 SET 2020 - 06h:52 Por Ingrid Rocha/CBN

Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul podem sacar o salário a partir desta quarta-feira (02). A folha salarial do funcionalismo público soma R$ 398 milhões, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD). O estado tem cerca de 79 mil servidores, entre ativo e inativos, como aposentados e pensionistas. O pagamento foi feito pelo Governo do Estado na última terça-feira (01).