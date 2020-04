ECONOMIA Salário dos servidores será pago na próxima quarta-feira (06) Saque poderá ser feito a partir de dia 7 de maio

30 ABR 2020 - 13h:15 Por Ingrid Rocha/CBN

O secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, anunciou nesta quinta-feira (30), durante live do Governo do Estado, que o pagamento do salário dos servidores estaduais será feito na próxima quarta-feira (06). O saque poderá ser feito a partir do dia 7 maio. Ouça os detalhes: