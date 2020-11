AGRONEGÓCIO Saldo da balança comercial registra recorde nos primeiros 10 meses do ano Superávit de US$75,5 bilhões é o maior da história para o período de janeiro a outubro

20 NOV 2020 - 14h:31 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

O saldo da balança comercial do agronegócio registrou recorde nos primeiros 10 meses de 2020. Segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o superávit de US$ 75,5 bilhões é o maior para o período.

O aumento se deu em razão da maior receita das exportações, que totalizaram US$ 85,8 bilhões, 5,7% a mais que em 2019.

