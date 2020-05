MATO GROSSO DO SUL Sancionada lei que suspende parcelas de consignados por 90 dias Servidores estaduais, civis e militares, e pensionistas podem decidir pelo adiamento

5 MAI 2020 - 12h:12 Por Loraine França

Entrou em vigor nesta terça-feira (5) em Mato Grosso do Sul, a lei que permite aos servidores estaduais, civis e militares, e aos pensionistas, a suspensão das parcelas de consignados por 90 dias. Os interessados devem preencher requerimento e se responsabilizar por encargos que possam ser cobrados com o adiamento do pagamento.

Confira as informações: