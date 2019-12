PROCESSO SELETIVO Sanesul convoca aprovados em avaliação curricular Contadores, engenheiros e psicólogos aprovados devem passar por entrevista pessoal

30 DEZ 2019 - 13h:51 Por Isabelly Melo

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) divulgou nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), relação com contadores, engenheiros e psicólogos aprovados em avaliação curricular do processo seletivo simplificado de 2019. Os candidatos listados foram convocados para entrevista pessoal, que antecede a contratação.

As entrevistas serão realizadas entre 7 e 8 de janeiro de 2020 na sede administrativa da Sanesul em Campo Grande, localizada na Rua Dr. Zerbini, 421, no bairro Chácara Cachoeira. O candidato deverá comparecer no local de realização da prova prática com antecedência mínima de 15 minutos do horário marcado para o início, munido do documento de identidade original.

A pontuação da entrevista pessoal será divulgada através de edital publicado no DOE-MS que conterá a pontuação obtida pelos candidatos, por emprego e localidade.

Confira abaixo os horários das entrevistas.

Contador

Data: 08/01/2020

Horário: 7h30

Luana Jessica Barreiro Borges

Evelyn Quevedo Breda

Jacqueline Rodrigues Ferreira Da Silva

Hélio Oscar Freire

Data: 08/01/2020

Horário: 13h30

Suzana Malta Albuquerque

Vanderlei Arraes Thibes

Karoline Lima Gerhardt

Tamara Modesto De Jesus Da Mata

Engenheiro A

Data: 07/01/2020

Horário: 13h30

Fernando Bazanella

Flávia De Arruda Ferreira Mazzi

Diane Ceolin

Data: 08/01/2020

Horário: 7h30

Antonio Assis De Souza Sobrinho

Lucas Luchini Donha

Simara Viana Minetto

Data: 08/01/2021

Horário: 13h30

Paulo Ricardo Mosca Correa

Marcelo Jeronymo Serra

Engenheiro B

Data: 07/01/2020

Horário: 7h30

Paulo Carlos Da Silva Junior

Cynara Maria Vieira Dos Santos

Leandro Gonçalves Lopes

Ricardo Pereira Alves

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data: 08/01/2020

Horário: 7h30

Diego Ariel Martinez

Mario Lino Aranda Junior

Clayton Yoshizaki

Ariovaldo Gomes

Psicólogo

Data: 07/01/2020

Horário: 7h30

Raildo Da Silva Gomes

Zênia Prado Benevides

Data: 08/01/2020

Horário: 7h30

Daniela Olmos Lopes

Gabriel Luis Pereira Nolasco

*Informações Portal do MS