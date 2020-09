OPINIÃO CBN Santa Casa depende de reação conjunta da sociedade para evitar colapso Acostumada a viver o drama da falta de recursos e do atraso nos repasses, a Santa Casa de Campo Grande está, mais uma vez, à beira de um colapso

23 SET 2020 - 12h:03 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A situação delicada está sendo denunciada ao Conselho Regional de Medicina, tendo em vista o risco de desassistência. O maior hospital do Estado tem um problema crônico de falta de recursos que só pode ser vencido com a mobilização de todas as instâncias de gestão e da sociedade. Sem isso, continuarão sendo tomadas medidas paliativas.