Santa Casa e Costa Rica recebem respiradores de empresários Iniciativa privada decidiu auxiliar o combate ao coronavírus

11 SET 2020 - 18h:48 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

A Fiems, por intermédio da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e da senadora Simone Tebet, entregou, nesta sexta-feira (11/09), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), dez respiradores hospitalares para a Santa Casa de Capital e para a Fundação Hospitalar de Costa Rica. A doação foi formalizada pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, e pela senadora Simone Tebet, sendo que cinco equipamentos foram entregues ao presidente da Santa Casa, Heber Xavier, e outros cinco ao prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa.

Sérgio Longen, que também é vice-presidente da CNI, falou sobre o papel da iniciativa privada durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que se mobilizou de diversas formas para reforçar as ações de enfrentamento da doença. “Essa é uma forma de o setor empresarial auxiliar a sociedade, uma contribuição para preservar vidas, empregos e manter empresas fortalecidas”, disse.

A senadora Simone Tebet destacou afirmou que a parceria entre a iniciativa privada e o poder público é uma alternativa para salvar vidas de forma mais ágil durante a pandemia. “Essa preocupação da iniciativa privada neste momento de pandemia, auxiliando não só na parte financeira, mas também com a disponibilização de estrutura, torna mais ágil o processo de aquisição, porque com a burocracia não podemos alocar recursos para determinadas finalidades, e uma alternativa é contar com o apoio da iniciativa privada”, disse.

O prefeito de Costa Rica afirmou que os respiradores serão um reforço ao sistema público de saúde do município não só durante a pandemia. “Construímos dez leitos de UTI para receber os pacientes de covid-19, mas quando começamos a procurar os respiradores eles já estavam em falta no mercado, então a chegada deles respiradores será fundamental não só durante esse momento de pandemia, mas também para quando isso tudo acabar”, comemorou.

O presidente da Santa Casa agradeceu a parceria do Sistema Fiems durante toda a pandemia. “Por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, toda parceria é importante para a Santa Casa. Desde o início da pandemia a Fiems nos auxiliou com doações de insumos, reparo de respiradores e, agora com respiradores novos”, agradeceu.