PRIMEIRA VEZ Santa Casa realiza cirurgia que transforma dedo indicador em polegar Procedimento foi realizado no último sábado (11) em uma criança de quatro anos

14 JAN 2020 - 15h:09 Por Ingrid Rocha/CBN

A Santa Casa de Campo Grande realizou pela primeira vez a cirurgia “Policização do Indicador”, que consiste na transferência do dedo indicador para a função do polegar. O procedimento foi feito no último sábado (11) em uma criança de quatro anos. O paciente recebeu alta nesta segunda-feira (13). Ouça os detalhes: