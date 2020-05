SOLIDARIEDADE Santuário faz campanha de doação para o dia das mães Ação solidária visa arrecadar alimentos para ajudar cerca de mil famílias que são atendidas pela Associação Filhos de Maria

4 MAI 2020 - 12h:12 Por Ginez Cesar

A Covid-19 mudou a rotina das empresas, das famílias e também das igrejas. Em Campo Grande, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lançou uma campanha de Ação Solidária para arrecadar alimentos, produtos de higiene e materiais de limpeza. Também é possível fazer doações em dinheiro de qualquer valor. Segundo o padre Reginaldo Padilha, que é reitor do santuário e presidente da Associação Filhos de Maria, a campanha do Dia da Mães é para ajudar cerca de mil família que a igreja ajuda ao longo do ano.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um dos mais tradicionais do Estado e antes da pandemia realizava 18 novenas num único dia, o que é considerado um recorde munidial. "Essa campanha vai nos ajudar a continuar o trabalho com as famílias, mesmo com a dificuldade que estamos enfrentando no momento por conta do coronavírus", disse o padre. Os mantimentos podem ser entregues no Santuário, que fica na avenida Afonso Pena, 377 e os recursos financeiros (de qualquer valor) podem ser doados pela conta no Sicredi, agência 0911, conta corrente 25903-9, em nome da Associação Redentorista Filhos de Maria. Confira a entrevista completa.