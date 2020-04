EFEITO CORONA Santuário Perpétuo Socorro realiza novena sem a presença de fiéis pela 1ª vez em 80 anos Em algumas comunidades os fiéis foram representados por fotos coladas em cadeiras

10 ABR 2020 - 12h:13 Por Isabelly Melo

A quaresma, período de 40 dias e 40 noites, que se inicia na quarta-feira de cinzas e é encerrada no domingo de páscoa, é uma das datas mais importantes do calendário festivo da igreja católica, por representar a trajetória até a ressureição de cristo.

Como costume da igreja católica, a quaresma passa por uma série de celebrações reunindo milhares de fiéis dentro dos templos. Isso antes das recomendações de não aglomeração devido a pandemia do novo coronavírus, agora as igrejas cheias de famílias foram trocadas por fotos, como na Comunidade Boa Nova.

E em uma das mais tradicionais igrejas da capital, o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as novenas foram realizadas sem fiéis presentes na igreja pela primeira vez em 80 anos. Além disso, todas as outras celebrações do período serão transmitidas via internet, pelas redes sociais. Ouça a matéria completa: