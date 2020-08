ECONOMIA Saque emergencial do FGTS foi disponibilizado para nascidos em setembro Mesmo com Medida Provisória expirada, calendário foi mantido e pagamento será por meio da conta poupança

31 AGO 2020 - 18h:21 Por Beatriz Magalhães/CBN

A caixa Econômica Federal creditou hoje o saque emergencial do FGTS para os nascidos em setembro. O saque emergencial permite a retirada de até R$1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas no FGTS. O valor abrange as contas ativas e inativas. Confira: