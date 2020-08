OPINIÃO CBN Saúde, Economia e Política vão conviver na campanha eleitoral Com o início das convenções, a eleição entra no debate ao lado das questões ligadas à proteção da vida e retomada da economia em plena pandemia

31 AGO 2020 - 11h:48 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A partir de hoje até o dia 16 de setembro os partidos políticos realizam as convenções para oficializar o lançamento de seus candidatos dando início ao processo eleitoral. Sem aglomerações e com distanciamento social como regra a nova campanha começa sem que os temas relativos à pandemia estejam afastados da discussão. Escolher o futuro das cidades vai exigir mais atenção nas propostas, levando em conta que a maior parte das iniciativas se dará no ambiente virtual.