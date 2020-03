POLÍTICA Saúde em destaque nas propostas dos pré-candidatos à prefeitura

7 MAR 2020 - 08h:44 Por Guilherme Filho

A necessidade de se aplicar na administração pública as novas tecnologias para garantir um melhor atendimento a população e a importância de um trabalho voltado para a saúde ouvindo a população e garantindo a ela atendimento de qualidade foram os principais temas da primeira semana de entrevistas dos pré-candidatos a prefeito de Campo Grande, no projeto eleições 2020 da rádio CBN Campo Grande. O ex-procurador de Justiça e presidente da Santa Casa da Capital Esacheu Nascimento (Progressista) e o engenheiro Marcelo Bluma (PV) foram os primeiros pré-candidatos a participarem do projeto que vai ouvir todos os principais pré-candidatos ainda antes das convenções.

Pré-candidato do Progressista, Esacheu Nascimento, o primeiro a ser entrevistado revelou que seu nome foi resultado de uma ampla mobilização de empresários e lideres da comunidade. Como presidente da Santa Casa de Campo Grande há quatro anos, Esacheu acredita ter reunido experiência suficiente para fazer da saúde pública sua principal plataforma – “quero ser reconhecido como o prefeito da saúde” --, mas é a retomada do desenvolvimento de Campo Grande sua maior preocupação”, explicou ele. Para o pré candidato Marcelo Bluma, do Partido Verde, a solução dos graves problemas de Campo Grande, em setores como da administração e transportes, por exemplo, começa pela necessidade do emprego da tecnologia em beneficio do cidadão. “Não tem sentido até hoje as consultas terem que ser marcadas pessoalmente”, lembra ele ao defender que a cidade incorpore efetivamente a tecnologia mais moderna para o atendimento ao cidadão e para outros setores como do transporte coletivo.