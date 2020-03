EFEITO CORONA Saúde inicia compra de kits para 10 mil testes do coronavís Compra de emergência só é possível após Estado declarar calamidade pública

21 MAR 2020 - 15h:37 Por Gabi Couto/CBN / Assessoria de imprensa

A Secretaria de Estado de Saúde SES) está fazendo, em caráter emergencial, a compra de 200 kits de testes de coronavírus que vão possibilitar a realização de 10 mil exames de detecção da doença. A medida atende determinação do governador Reinaldo Azambuja, para que não faltem os insumos utilizados pelo Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) no diagnóstico da Covid-19.

Além dessa compra emergencial, chegaram do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (20.03) mais 10 kits, com capacidade para a realização de 248 exames, além dos 10 kits que tinham sido enviados no último dia 9 de março. Com isso, ainda restavam no Lacen/MS, material suficiente para a realização de 396 testes.

Porém, com a possibilidade de ser necessária a realização de um número maior de exames diariamente, foi aberto essa semana um procedimento emergencial para a compra de cinco mil testes, que poderão ser entregues à SES no começo de abril. Um novo processo será aberto na próxima semana, para a compra de mais 5 mil.

Atualmente, o Lacen/MS realiza uma média de 20 a 25 testes de coronavírus por dia, com amostras enviadas de todos os municípios do Estado. A capacitação do Laboratório para a realização do exame que detecta a Covid-19 deu uma agilidade muito grande no diagnóstico em Mato Grosso do Sul, já que até o início deste mês as amostras eram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo.

Como é feito

O exame para o novo coronavírus é um teste de biologia molecular que identifica o material genético do vírus. A cada rodada, com cerca de 30 testes ao mesmo tempo, são utilizados um exemplar positivo e o outro negativo para controle.

Na análise o laboratório utiliza amostras de secreções das vias respiratórias (do nariz e garganta). Esses materiais são coletados das pessoas com a suspeita da doença com o uso de swabs, um tipo hastes longas de plástico com algodões em suas pontas, ou aspirados por sonda.