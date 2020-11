BOLETIM CORONAVÍRUS Saúde registra mais 266 casos e 7 mortes nas últimas 24 horas em MS Ocupação de leitos de UTI na rede pública na Capital está em 70%

2 NOV 2020 - 11h:01 Por Marcus Moura/CBN

Mais 266 novos casos da COVID-19 foram registrados em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Coronavírus, elaborado pela Secretária de Estado de Saúde. Além das novas infecções, mais sete óbitos engrossam as estatísticas daqueles que perderam a batalha contra a doença.

Dos novos casos, 198 foram notificados em Campo Grande. O Estado já tem 82.884 casos confirmados da COVID-19 com 1.609 óbitos. As mortes registradas neste boletim aconteceram nas cidades de Campo Grande, Cassilândia, Porto Murtinho, Dourados e Corumbá. Todas as vítimas eram idosos com comorbidades e idades entre 62 e 88 anos.

A ocupação de leitos de UTI na rede pública da macrorregião de Campo Grande está em 70%. Em Corumbá, o índice está em 52%, na cidade de Dourados em 51% e em Três Lagoas 38%. Atualmente, 3.268 pessoas estão se recuperando em isolamento domiciliar e outras 254 em hospitais. Desde a notificação do primeiro caso, 77.753 venceram a luta contra a doença.