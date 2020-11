PANDEMIA Saúde registra mais 333 casos e 2 mortes por COVID-19 em MS Campo Grande registrou 208 novas infecções nas últimas 24 horas

15 NOV 2020 - 14h:56 Por Marcus Moura/CBN

Nas últimas 24 horas foram registrados mais 333 exames positivos par a COVID-19 em Mato Grosso do Sul. Os dados são do boletim COVID-19, divulgado neste domingo (15) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde). No período, mais dois óbitos engrossaram as estatísticas.

Campo Grande aparece com 208 novos casos, seguida por Dourados (+21), Naviraí (+21), Corumbá (+15) e Chapadão do Sul (+14). O total em todo o MS passou para 87.935. Os óbitos foram registrados em Campo Grande e Dourados. A taxa de letalidade continua alta: 1,9% de acordo com registros da SES.

Estão internados na rede hospitalar 224 pacientes, sendo dois da Bolívia. Em leitos clínicos são 134 pessoas e em leitos de UTI o número baixou para 92. Em isolamento domiciliar estão 4.335 pessoas acometidas pela Covid-19. O percentual de mulheres infectadas continua sendo maior que o dos homens. São 51,6% (45.414) e 48% (42.521), respectivamente. (Com assessoria)