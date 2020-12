EFEITO COVID "Se não tomarmos decisão vai faltar leitos", diz secretário Decreto deve ser publicado nesta quarta-feira com restrição em todo MS

8 DEZ 2020 - 19h:34 Por Gabi Couto/CBN

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, confirmou que o decreto que via restringir a circulação de pessoas no Estado está no aguardo da assinatura do governador Reinaldo Azambuja. A medida drástica segundo ele será a única forma de evitar mortes por falta de leitos.