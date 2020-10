INCêNDIOS "Se não trabalharmos de forma integrada, teremos novas tragédias no Pantanal nos próximos anos" Para a coordenadora de políticas da Wetlands International Brasil, Áurea Garcia, sociedade civil, setor privado, governos e representantes de comunidades precisam se unir para pensar em estratégias

19 OUT 2020

O fogo atingiu 4,1 milhões de hectares no Pantanal em 2020, de acordo com dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ). Aproximadamente, 27% do bioma foi consumido pelas chamas que atingiram a biodiversidade e a vida de populações que vivem nessa região.

A CBN Campo Grande conversou com a coordenadora de políticas da Wetlands International Brasil, Áurea Garcia, que atua no bioma e desenvolve debates para encontrar estratégias e evitar que o episódio se repita nos próximos anos.

Serviço

Na terça-feira (20),às 16h (horário de MS), serão discutidas ações para evitar novos desastres no Pantanal em 2021. Os debates fazem parte do "Diálogos Pantanal + Sustentável".

O evento conta com apoio da Wetlands International Brasil e da Mupan-Mulheres em Ação no Pantanal. Para assistir basta fazer inscrição gratuita a partir deste link. A transmissão será no canal do Youtube da Movimenta Pantanal.

Irão participar do webinar: Catia Nunes da Caunha, professora doutora da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e pesquisadora do Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP) e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas (Inau); Christian Niel Berlinck, analista técnico do ICMBio; Roberto Klabin, proprietário da Estância Caiman; coronel Ângelo Rabelo, Instituto Homem Pantaneiro; Luciano Leite, presidente do Sindicato Rural de Corumbá-MS; Alexandre Pereira, PrefFogo-MS/IBAMA.

Os convidados falarão sobre porque o fogo consome grandes espaços e é cada vez mais frequente no Pantanal, gestão do fogo no Pantanal, conservação ambiental e sustentabilidade econômica e boas práticas no manejo do fogo no Pantanal.

(Com informações da Assessoria da Wetlands International Brasil)