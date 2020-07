EDUCAÇÃO FINANCEIRA Sebrae explica análise de crédito em webinar Encontro online será nesta terça-feira, às 15 horas, e é voltado para micros e pequenos empresários

27 JUL 2020 - 11h:56 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Nesta terça-feira (28) o Sebrae de Mato Grosso do Sul vai promover o webinar "Critérios para análise de crédito" para que micros e pequenos empresários entendam, de forma didática, o que as instituições financeiras levam em conta antes de liberar créditos.

O webinar será comandado pelo economista, especialista em administração e finanças, Hudson Garcia, que é também consultor do Sebrae e colunista de finanças da Rádio CBN. Para se increver, basta acessar o site do Sebrae. Confira a entrevista com Hudson Garcia.