JORNADA DE CONHECIMENTO Sebrae MS oferece curso para profissionais da educação Seminário online vai abordar temas como convergência com ambientes digitais e gravação de aulas

22 MAI 2020 - 13h:54 Por Beatriz Magalhães/Giovanna Dauzacker

Visando preparar os professores da rede estadual de ensino para o uso de novas tecnologias em aulas EAD, o Sebrae/MS, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, realiza entre os dias 25 a 29 de maio a “jornada de conhecimento”, um seminário online ao vivo em vídeo, que vai abordar temas como convergência com ambientes digitais e criação de roteiro e gravação de aulas on-line. A capacitação é gratuita e as inscrições estão abertas para os profissionais.

O curso terá certificado de participação e material complementar, em formato e-book, que será disponibilizado aos participantes para download. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.

