CUIDADOS NA PANDEMIA Sebrae realiza ação para orientar empresários da Capital Nesta semana diversas atividades ocorrem nos bairros de Campo Grande, com dicas e informações de biossegurança

21 JUL 2020 - 12h:50 Por Redação/ CBN

Pequenos e micro empresários de Campo Grande irão receber informações do Sebrae MS, sobre cuidados e regras de biossegurança nos estabelecimentos comerciais por conta da Covid -19.

Em entrevista ao programa CBN Campo Grande, o analista do Sebrae - MS, Rodrigo Sleiman, explicou que o projeto vai estar em diversas regiões da Capital orientando os micro e pequenos empreendedores referente aos cuidados que devem ser evidenciados.

O bairro Tiradentes, em Campo Grande, recebeu nesta terça-feira (21) a visita de agentes do Sebrae/MS. Todos os negócios que são visitados recebem o selo "Eu Fui Orientado", comprovando que foram informados. A ação segue agora para os bairros Universitário (23 de julho), Moreninhas (28 de julho) e Aero Rancho (30 de julho).

“Desde o início da pandemia do novo coronavírus, percebemos a necessidade de orientar os empresários de forma gratuita com informações sobre finanças e marketing digital. Com o avanço do coronavírus, surgiu a oportunidade de ajudar empresas de pequeno porte para que se alinhem aos novos protocolos de segurança impostos pela prefeitura e outros órgãos”, concluiu. Mais informações sobre a ação acesse o site http://www.ms.agenciasebrae.com.br/