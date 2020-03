DE MULHER PARA MULHER Sebrae reúne mulheres para falar sobre empreendedorismo Com palestra de uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, o evento segue até as 17h desta quarta-feira (04)

4 MAR 2020 - 10h:47 Por Isabelly Melo

Nesta quarta-feira (04) ocorre até às 17h, na sede do Sebrae MS em Campo Grande, o 3ª Sebrae Inspira Mulher de Negócios. Nesta edição as empreendedoras participantes receberão palestrantes cases de sucesso a nível estadual e nacional, como Nina Silva, uma das 100 pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo e sócia fundadora do Movimento Black Money.

A palestra de abertura do evento foi justamente de Nina, considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes, que falou sobre o comportamento empreendedor e sobre finanças, alertando as mulheres sobre a importância de serem “o coração e cabeça” dos seus empreendimentos.

Outra palestrante do período matutino é Beatriz Blaqui, uma das representantes da empresa B2Mamy e fundadoras do Mãezinhas, que atua na capacitação empreendedora para mães. O tema da discussão de Blaqui são os desafios e também as oportunidades destinadas as mulheres que precisam conciliar a carreira com a maternidade. Beatriz destacou a importância de mulheres se enxergarem nos papéis que desejam atuar, além de estarem em contato com grupos que fortaleçam seu networking.

As atividades vão seguir no período vespertino, a partir das 14h, com a palestra "Como conquistar relacionamento positivo e duradouro com seus clientes", a partir de conceitos da Disney, com a palestrante Jacqueline Gomes. E para fechar, às 15h30, a coach de executivos e empresas familiares, Graziela Merlina, abordará o tema "O Feminino e o Masculino em nós: Autoconhecimento e Liderança para os novos Tempos".

Além das palestras, foi divulgada a pesquisa inédita “Qual o perfil da mulher empreendedora no MS”, desenvolvida em parceria pelo Sebrae e pela Fecomércio, que apresenta dados de empresárias de Mato Grosso do Sul como a faixa etária, grau de escolaridade, estado civil, faixa de renda, e informações como se já realizaram empréstimos, faturamento mensal, motivos que as levaram a empreender, entre outros.

Segundo a economista do Sebrae, Daniela Dias, o número de empresas comandadas por mulheres aumentou nos últimos cinco anos, dado animador para o setor, em que a maioria é integrante do MEI (Micro Empreendedor Individual).