CENÁRIO CBN 2020 Sebrae sugere gestão, atitude e parceria contra Covid-19 Diretor de Operações do Sebrae-MS, Tito Estanqueiro participou do Cenário CBN 2020

18 MAR 2020 - 13h:47 Por Ginez Cesar/CBN

O atual momento econômico e as possíveis consequências para os micro e pequenos empresários, diante da pandemia da Covid-19, foram temas da entrevista do "Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas" com o diretor de Operações do Sebrae-MS, Tito Estanqueiro. Tito afirma que, neste momento, o Sebrae vai estabelecer ações para estar ainda mais próximo de quem precisa de apoio, informação e estratégias para manter e alavancar os negócios. "É um momento de unir forças. Sou otimista, porém precisamos focar na gestão e nas parcerias para enfrentar os desafios", disse. Confira a entrevista completa: