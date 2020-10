NEGÓCIOS Sebrae/MS dá início a Jornada Mulher de Negócios nesta terça Entre os eventos programados estão palestras, on-line e drive in, oficinas e rodadas de negócios

20 OUT 2020 - 07h:30 Por Isabelly Melo

De 20 a 26 de outubro o Sebrae MS realiza a “Jornada Mulher de Negócios”, pensada especialmente para as mulheres empreendedoras de todo o Estado.

Entre os eventos programados está a palestra show: “Como Sair Mais Forte de 2020”, com Rachel Maia, que terá a opção drive in e transmissão on-line.

As oficinas terão direcionamento para que as participantes aprendam na prática a desenvolver habilidades emocionais com The School of Life, referência mundial em educação emocional.

Além das rodadas de negócios virtuais, para ampliar a rede de contatos e encontrar novas compradoras e fornecedoras para o negócio. Para saber mais acesse mulherdenegocios.ms.sebrae.com.br.