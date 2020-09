NOVO CORONAVÍRUS Secretaria confirma 638 novos casos em MS e 15 mortes Estado contabiliza 67.834 casos e 1.249 mortes pela doença

26 SET 2020 - 11h:26 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria de Saúde (SES) confirmou 638 novos casos e 15 mortes por covid-19 em Mato Grosso do Sul, neste sábado (26). O estado contabiliza 67.834 casos da doença e 1.249 óbitos. O número de internados teve redução em MS, em um comparativo dos dois últimos boletins divulgados pela SES. No boletim do dia 25 de setembro, o estado tinha 501 pessoas internadas e no boletim do dia 26, o número caiu para 490. Ouça os detalhes: