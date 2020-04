COVID-19 Secretaria de Educação cria plataforma para monitorar atendimento de alunos durante a pandemia Segundo Maria Cecília Amendola da Motta, informações das escolas permitem identificar instrumentos e conteúdos que estão sendo aplicados no período de suspensão das aulas

2 ABR 2020 - 10h:16 Por Loraine França

A pandemia da Covid-19 levou às suspensões das aulas em todo o Brasil e, em Mato Grosso do Sul, as atividades presenciais na Rede Estadual de Ensino estão interrompidadas desde 23 de março. Segundo a secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, professores adotaram ferramentas do ensino a distância para trabalhar remotamente com os estudantes. E para monitorar de que forma o trabalho vem se desenvolvendo, como os conteúdos são aplicados e quantos alunos são atendidos, a secretaria desenvolveu a plataforma Tudo Online, que reúne informações detalhadas sobre as escolas e disciplinas.

