ALERTA Secretaria de Saúde confirma mais três mortes por covid-19 Duas das vítimas moravam em Corumbá e uma em Dourados

29 JUN 2020 - 06h:23 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou mais três mortes por covid-19, segundo a Secretaria de Saúde (SES). O estado contabiliza 75 óbitos pela doença.

Uma das vítimas tinha 71 anos, era homem e morava em Corumbá. Segundo a Secretaria, o idoso tinha hipertensão. Ele estava internado na Santa Casa de Corumbá desde 14 de junho e faleceu na noite do último sábado (27).

A outra vítima tinha 88 anos, era uma mulher e também morava em Corumbá. A vítima era hipertensa. A notificação veio no dia 12 de junho. Ela estava internada desde 13 de junho na Santa Casa de Corumbá e faleceu na madrugada deste domingo (28)

Em Dourados, um homem de 64 anos morreu na madrugada deste domingo (28). O homem, segundo a SES, tinha hipertensão e obesidade. Os sintomas tiveram início no dia 2 de junho. A vítima foi internada no dia 6 em um Hospital privado de Dourados e foi notificado no mesmo dia. O diagnóstico positivo para covid-19 veio no dia 11 de junho.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 22 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 4 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 3 em Ponta Porã, 9 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 1 em Naviraí , 2 em Fátima do Sul, 1 em Amambai e 1 em Nova Andradina.