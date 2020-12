COVID-19 Secretaria de Saúde confirma 650 novos casos e 18 mortes Taxa de ocupação de leitos de UTI SUS está em 96% na macrorregião de Campo Grande

15 DEZ 2020 - 11h:50 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 650 novos casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (15), por meio do boletim epidemiológico. O estado passou dos 114 mil casos da doença e atingiu 1.967 mortes, com 18 confirmações hoje. A taxa de ocupação global de leitos de UTI SUS está acima de 60% nas quatro macrorregiões, com destaque para Campo Grande, que está em 96%. Ouça os detalhes: