CORONAVÍRUS Secretaria de Saúde faz apelo a municípios para conter pandemia Segundo Geraldo Resende, os prefeitos devem seguir à risca as determinações do Prosseguir

8 DEZ 2020 - 10h:28 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul está perto das 400 mil notificações de covid-19 e segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, os prefeitos devem seguir à risca as determinações quanto a classificação feita pelo programa Prosseguir do Governo do Estado. O objetivo é consegui conter a pandemia em MS.

O número de pessoas internadas cresceu no estado. No dia 11 de novembro 206 estavam internadas em MS e no último boletim divulgado pela SES, o número já estava 577. Ouça os detalhes: