SAÚDE Secretaria de Saúde lança campanha de combate à dengue, zika e chikungunya Dia “D” será realizado no dia 21 de novembro com ações em Campo Grande e outros municípios

11 NOV 2020 - 11h:37 Por Ingrid Rocha/CBN

A Campanha de Combate à dengue, zika e chikungunya será lançada nesta quarta-feira (11) às 14h30. Com o tema “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”, a mobilização conta com ações em Campo Grande e em outros municípios do estado. Ouça os detalhes: