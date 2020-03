EFEITO CORONA Secretaria de Saúde registra primeira morte pelo coronavírus A vítima é uma mulher de 64 anos, residente do município de Batayporã

31 MAR 2020 - 15h:47 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

A Secretaria estadual de Saúde confirmou, na tarde desta terça-feria (31), a primeira morte por coronavírus em Mato Grosso do Sul. A paciente - uma mulher de 64 anos - foi atendida dia 16 e permaneceu em Nova Andradina até o dia 23. Depois transferida para um hospital de Dourados, segundo o secretário da pasta, Geraldo Resende.

A mulher morava em Batayporã e teria tido contato com duas irmãs, que retornaram da Bélgica, no semana anterior ao aparecimento dos primeiros sintomas da Covid-19. Apesar das duas parentes da vítima serem assintomáticas, uma delas testou positivo para a doença.

Também segundo a secretaria, a mulher tinha pneumopatia crônica, o que pode ter contribuído com a grave evolução do quadro.

“Depois de três meses de combate rigoroso com as secretarias municipais e com as outras secretarias esse é o primeiro caso, o que mostra que, apesar disso, as medidas estão dando certo”, reforçou Resende, acrescentando que no Estado não há transmissão comunitária. “Fiquem casa. Este é o melhor caminho”, disse Resende.

Mato Grosso do Sul tem 44 casos confirmados de coronavírus e monitora 51 casos suspeitos da doença. Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 524 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 429 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.