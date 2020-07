TOQUE DE RECOHER Secretário aposta na fiscalização para manter pessoas em casa Luis Eduardo Costa também afirma que as pessoas precisam entender que a situação está se agravando na Capital

8 JUL 2020 - 12h:20 Por Redação/CBN

O secretário municipal Luis Eduardo Costa, da Semadur (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana) disse em entrevista à Rádio CBN Campo Grande desta quarta-feira (8) que será preciso reforçar a fiscalização para atender o decreto municipal que muda o horário do toque de recolher na capital. Segundo ele, a população precisa entender, de uma vez por todas, que a situação está ficando crítica na capital.

A prefeitura de Campo Grande, levando em consideração a alteração da situação epidemiológica do município, com o crescimento do número de casos confirmados e internações por Covid-19, publicou nesta terça-feira (7) um novo decreto que dispõe sobre o toque de recolher, regras de funcionamento dos estabelecimentos e proibição das apresentações musicais, manifestações artísticas e outras formas de entretenimento.

O novo decreto determina o toque de recolher do dia 08 a 19 de julho de 2020, das 20h às 05h do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município de Campo Grande, ficando terminantemente proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.