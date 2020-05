GUIA LOPES DA LAGUNA Secretário acredita que 150 casos de covid-19 devem ser confirmados até final de semana Em entrevista à CBN, Marcelo Gonçalves, da pasta da Saúde, disse que 90% dos casos confirmados no município são de funcionários do frigorífico onde disseminação da doença começou. Secretaria ainda não testou os 320 trabalhadores da empresa.

18 MAI 2020 - 09h:57 Por Loraine França

Guia Lopes da Laguna, no sudoeste do estado, ultrapassou Três Lagoas em números de casos confirmados da covid-19 e é o segundo município de Mato Grosso do Sul com mais casos até essa segunda-feira (18). Somando 98 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, o município tem a maior taxa de incidência do estado: 990 casos para cada 100 mil habitantes.

O Secretário de Saúde de Guia Lopes da Laguna, Marcelo Gonçalves, explicou em entrevista à CBN que dos 98 casos confirmados no município, 90% são de funcionários do frigorífico onde disseminação da doença começou. Marcelo disse ainda que, com o aumento da testagem na população, acredita que confirmações devem chegar a 150 até o próximo final de semana.

