EFEITO CORONA Secretário de Saúde condenou postura de Bolsonaro Geraldo Resende disse que vai manter alinhamento com Ministério da Saúde

25 MAR 2020 - 10h:33 Por Gabi Couto / CBN

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, condenou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, feito na noite de ontem. Ele ficou surpreso com a postura de Bolsonaro e afirmou que vai manter o alinhamento com o Ministério Da Saúde. Geraldo Resende voltou a orientar a população para ficar em casa: