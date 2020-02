SAÚDE Secretário de Saúde diz que dengue preocupa mais que coronavírus Secretaria Estadual confirmou dez mortes pela doença este ano em todo estado

7 FEV 2020 - 14h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

Desde o dia 1º de janeiro até o dia 4 de fevereiro de 2020, Mato Grosso do Sul registou 9.053 casos de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, dez mortes pela doença foram confirmadas no estado. Nesta sexta-feira (07), o secretário de Saúde Geraldo Resende foi entrevistado no programa CBN Campo Grande e destacou que o Governo Estadual está preocupado com a situação da dengue em Mato Grosso do Sul e fez um apelo à população. Além disso, o secretário ainda ressaltou que os equipamentos para o Hospital Regional de Três Lagoas estão garantidos e a inauguração do local deve acontecer ainda este ano. Confira a entrevista: