CULTURA "Cidade do Natal pode ser no estilo drive-in", diz secretário de Cultura Max Freitas também destacou projetos financeiros para auxiliar artistas da Capital

17 NOV 2020 - 14h:10 Por Thais Cintra/ CBN

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), abriu edital para músicos de Campo Grande apresentarem trabalhos artísticos para receberem auxílio financeiro, que varia entre R$ 600 e R$1.200. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta terça-feira (17), o secretário Max Freitas disse que além dos editais para incentivo à cultura, a prefeitura também já estuda organizar os preparativos para a “Cidade do Natal”.

“Estamos em conversação com a primeira dama da capital, que encabeça a negociação, e veremos a possibilidade de realizar o evento no estilo drive-in, ou pode ser que o espaço passe por uma reforma ainda em dezembro”, afirmou. Além do tão esperado evento de fim de ano, Freitas destacou que o edital financeiro faz parte de uma série de ações para dar suporte aos artistas da terra, que foram prejudicados economicamente desde o início da pandemia. Confira: