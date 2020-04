CULTURA Sectur tem novo comando a partir desta quarta-feira Diretor da Fundação de Cultura assume no lugar de Mel Tamaciro

22 ABR 2020 - 19h:02 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

Max Freitas assume a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Ele ocupa a vaga deixada por Melissa Tamaciro, que se afastou da função por motivos particulares.

Max Freitas tem 37 anos e é formado em Administração de Empresas na Universidade Católica Dom Bosco, mas sempre atuou na área cultural. Trabalha como produtor cultural há mais de 20 anos.

Estava ocupando o cargo de diretor-geral da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, onde junto com sua equipe esteve à frente da produção do Festival de Inverno de Bonito e do Festival da América do Sul, nos últimos 5 anos.

Dentre outros trabalhos realizados em sua gestão, destacam-se: Semana para a Dança, Boca de Cena, Semana do Artesão e MS Canta Brasil.

O novo titular da Sectur diz que aceitou o convite do prefeito Marquinhos Trad, por acreditar na administração municipal e por ter vontade de contribuir com a classe da cultura e turismo, neste momento difícil que atravessamos.

“Assumo a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo em um momento delicado para todos nós, mas acredito que a minha experiência e trabalho possam contribuir com a gestão”, assegura Max.