EFEITO CORONA 'SED vai estudar como receber alunos quando aulas voltarem', diz secretária Escolas estão sem atividades presenciais até 3 de maio por causa da pandemia da Covid-19. MP do governo federal desobriga o cumprimento dos 200 dias letivos.

2 ABR 2020 - 09h:44 Por Loraine França

Em entrevista à rádio CBN a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, disse que a pasta ainda vai entrar na etapa de analisar de que forma receberá os alunos quando as aulas retornarem. Com a pandemia da Covid-19, escolas em todo o país interromperam atividades presenciais. Em Mato Grosso do Sul, a suspensão está prevista para acontecer até 3 de maio.

Nessa quarta-feira (1), o governo federal editou a Medida Provisória 934/2020 que retira a obrigação das escolas em cumprir os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases. Mas, o texto mantém a carga de 800 horas a serem cumpridas. A secretária falou sobre as formas de atender a essa demanda, etre elas, aumento das aulas e atividades remotas que estão em andamento.

Ouça a reportagem: