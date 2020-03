EFEITO CORONA Sefaz vai suspender prazos para ajudar pequenos empresários Repasse do Fundo de Participação dos Estados será maior do que o de 2019

24 MAR 2020 - 19h:04 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Na transmissão ao vivo das ações que envolvem o combate ao coronavírus em Mato Grosso do Sul nas redes sociais do Governo de Estado, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, enfatizou a demanda do governador Reinaldo Azambuja em videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (24).

“Para o empresariado sul-mato-grossense que tem linha de crédito vinculado ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Está na mesa do ministro o pedido de prorrogação dos prazos de pagamentos dessa linha de crédito. São R$ 2 bilhões por ano aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, parte desse recurso está sendo solicitado para que seja prorrogado e isso foi falado também com o presidente Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho”, referindo-se ao titular do Ministério do Desenvolvimento Regional do Brasil.

Riedel acrescentou: “O que ficou de mais importante na videoconferência com o Presidente Bolsonaro foi esse sentimento de organização que visualizamos hoje durante nossa conversa. Isso faz toda a diferença porque cria uma afinidade e melhora o processo de articulação entre os governos federal, estadual e municipal”.