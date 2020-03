SAÚDE Segunda etapa da campanha de vacinação contra Influenza começa no dia 16 de abril Primeira etapa tem como público-alvo idosos e profissionais de saúde

A segunda etapa da campanha de vacinação terá início no dia 16 de abril e terá como público-alvo doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. Já na última fase, que começa no dia 9 de maio, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade serão o público alvo. Ouça no boletim: