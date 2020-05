TEMPO E TEMPERATURA Segunda-feira terá tempo firme e temperaturas em elevação Os termômetros podem registrar mínima de 13°C e máxima de 33°C nesta segunda-feira

11 MAI 2020 - 06h:39 Por Isabelly Melo

O tempo segue firme e a temperatura em gradativa elevação no Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê segunda-feira (11.5) de céu claro com névoa seca períodos de parcialmente nublado.

Os termômetros podem registrar mínima de 13°C e máxima de 33°C neste dia. A umidade do ar entra em estado de atenção, especialmente durante a tarde, com índices variando entre 90% e 25%. Para aliviar o desconforto, recomenda-se ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e algumas cidades do interior do Estado.

Infográfico: Portal do MS

Para esta semana há estimativa do retorno das chuvas a Mato Grosso do Sul, especialmente entre terça (12) e sábado (16). Conforme o Cemtec, espera-se a formação de um sistema frontal – nova frente fria – e cavados a médios níveis da atmosfera que irão intensificar a formação de áreas de instabilidades, podendo provocar chuvas com acumulados de até 100 milímetros nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. O maior volume deve ocorrer em Corumbá onde pode chover cerca de 75 milímetros. As demais áreas poderá chover, mas com menores acumulados, de até 20 milímetros.

*Informações Portal do MS