SAÚDE Segunda vítima fatal do coronavírus também é de Batayporã Idosa tinha 66 anos estava internada num hospital em Nova Andradina desde 27 de março

6 ABR 2020 - 18h:07 Por Marcus Moura/CBN

A segunda vítima fatal do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul também é de Batayporã, segundo divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. A idosa, que tinha 66 anos, estava internada desde o dia 27 março no Hospital Regional de Nova Andradina.

De acordo com a investigação médica, ela apresentou sintomas da doença após viajar para São Paulo a trabalho. A vítima tinha pressão alta e diabetes o que, para a OMS (Organização Mundial da Saúde), são considerados dois fatores de risco para quem está com a COVID-19.

O primeiro exame realizado na idosa foi coletado no dia 31 março e o resultado foi considerado inconclusivo. O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado repetiu o teste ontem (05), e o resultado foi positivo para a COVID-19 hoje (06).

Sônia Regina dos Anjos foi enterrada nesta segunda-feira com caixão fechado, de acordo com o que prega a norma estabelecida durante a pandemia. A primeira vítima do coronavírus no Estado também era de Batayporã e tinha 64 anos. Ela ficou internada num hospital particular em Dourados. Até momento, a cidade já tem 5 casos confirmados da doença.

Mato Grosso do Sul tem 66 casos confirmados de coronavírus e monitora 63 casos suspeitos da doença. Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 726 notificações de casos suspeitos do coronavírus.