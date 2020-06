AGRONEGÓCIO Segundo Conab, MS produz 7,61% dos grãos brasileiros Estimativa divulgada pela Companhia mostra que produção deve ser recorde no país

10 JUN 2020 - 15h:08 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Segundo dados divulgados no 9º Levantamento da Safra 2019/2020 pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a produção brasileira de grãos deve ser de 250,5 milhões de toneladas, 8,5 milhões a mais que o colhido na temporada anterior.

Ainda segunda as informações, Mato Grosso do Sul é responsável por 7,61% da produção de grãos do país.

