AGRONEGÓCIO Segundo FAO, Brasil pode se tornar maior fornecedor de alimentos em 2024 De acordo com diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, MS se destaca nesse cenário

5 JUN 2020 - 13h:46 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) mostra que o Brasil deve se tornar o maior fornecedor de alimentos do planeta em 2024. Nesse cenário, Mato Grosso do Sul se destaca por uma série de fatores, segundo o diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

Saiba mais: